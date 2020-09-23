СМИ назвали зарплату Кравца в новом клубе

Украинский форвард "Коньяспора" Артем Кравец в турецком клубе будет получать 700 000 евро в год, сообщает Meta Ratings. Это самый финансово выгодный контракт для игрока среди предложенных.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кравец, который принял решение покинуть "Динамо" ради получения стабильной игровой практики, 22 сентября официально перешел в "Коньяспор".

Позже бывшая жена Артема Анна прокомментировала уход нападающего из киевского клуба.

Отметим, что Кравец с 2018 года на протяжении полутора лет уже выступал в местной Суперлиге в составе "Кайериспора". За турецкий клуб он провел 63 матча, забив 21 гол и отдав 1 результативную передачу. После окончания сезона 2019/20 руководство команды попросило украинца начать поиски нового коллектива, несмотря на то, что его контракт действовал до лета 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кравец после разрыва с вице-чемпионами Украины заявил, что принял решение покинуть "Динамо", чтобы побороться за место в национальной команде на Евро-2020, которое пройдет летом 2021 года.