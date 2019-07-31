СМИ назвали зарплату Коноплянки в новом клубе

Полузащитник сборной Украины и "Шальке" Евгений Коноплянка наконец определился со своим будущим. 29-летний игрок со дня на день может подписать контракт с турецким "Бешикташем".

Как утверждает турецкое издание Fanatik, лидер украинской сборной согласовал с турецким грандом все условия личного контракта. Согласно этим договоренностям, зарплата Коноплянки в Стамбуле составит 2,5 млн евро в год.

Евгений Коноплянка fanatik.com.tr

"Бешикташу" осталось достичь договоренности с "Шальке" по сумме отступных за украинского легионера. Стамбульский клуб готов заплатить за трансфер Евгения 2 млн евро, однако в Гельзенкирхене пока что настаивают на 4 млн евро. Впрочем, стороны ведут активные переговоры, и, по информации источника, трансфер будет оформлен в ближайшие дни.

Напомним, ранее главным претендентом на Коноплянку считался другой турецкий гранд - "Фенербахче", однако он так и не сошелся в цене с нынешним обладателем прав на украинского игрока.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале лета в "Шальке" "поставили крест" на Евгении Коноплянке, заявив, что полузащитнику нужно искать "новый вызов".

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