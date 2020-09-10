СМИ назвали условия для допуска украинских болельщиков на трибуны

Михаил Морозов Футбол 11:08, 10.09.2020 Обновлено: 11:16, 10.09.2020

28 августа был принят новый медицинский протокол, который регламентирует присутствие болельщиков на футбольных матчах в Украине.

Как сообщает издание Tribuna, билеты на поединки будут продаваться только в режиме онлайн. На каждом из них должны быть указаны личные данные зрителя, а вход на стадион возможен только в случае предъявление документа, удостоверяющего личность. Болельщикам также будут мерить температуру.

Зрителям запрещено снимать маски на территории стадиона и контактировать с другими фанатами как на трибунах, так и в помещениях арены.

Сектор гостевых болельщиков должен быть заполнен на не более, чем 25% своей общей вместительности.

Новый медицинский протокол для проведения футбольных матчей в Украине
Tribuna

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Руха" Григорий Козловский предложил изменить регламент украинской Премьер-лиги из-за коронавируса.

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