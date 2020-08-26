СМИ назвали условие, при котором Месси останется в "Барселоне"

Александр Чеканов Футбол 14:28, 26.08.2020

Звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси может остаться в клубе при условии отставки президента клуба Хосепа Бартомеу.

Об этом сообщил известный спортивный журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV. По его данным, возможный уход босса "гранатово-синих" со своего поста может повлиять на решение Лионеля покинуть клуб.

При этом известно, что некоторые члены совета директоров "Барселоны" призвали вынести вотум недоверия Бартомеу.

Напомним, Лионель Месси уведомил руководство клуба о том, что намерен воспользоваться опцией о разрыве контракта. При этом причиной такого решения он назвал личные мотивы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае ухода из "Барселоны" Лионель Месси хочет продолжить карьеру в чемпионате Англии.

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