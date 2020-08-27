СМИ назвали сумму, которую "Манчестер Сити" потратит на Месси

Звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси, который заявил о намерении покинуть клуб, планирует перейти в английский "Манчестер Сити", что обойдется "горожанам" в 560 миллионов евро.

Как утверждает The Telegraph, Месси сделал выбор в пользу "Сити" из-за наставника команды Пепа Гвардиолы, с которым он четыре сезона работал в "Барсе", и своего лучшего друга Серхио Агуэро. По данным источника, аргентинский футболист подпишет трехлетний контракт с "Сити", а затем переберется в американский "Нью-Йорк Сити".

Если это подписание осуществится, то оно станет самым грандиозным в истории футбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси уведомил руководство "Барселоны" о желании разорвать контракт. Он объяснил свое решение личными мотивами. При этом СМИ назвали условие, при котором футболист останется в столице Каталонии.