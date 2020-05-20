СМИ назвали судьбу Шевченко в сборной Украины

Максим Богданов Футбол 19:22, 20.05.2020 Обновлено: 21:43, 20.05.2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его тренерский штаб получат от Украинской ассоциации футбола предложение продлить контракты на 2,5 года, до чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает Sport Arena.

Андрей Шевченко

Нынешнее соглашение Андрея Шевченко истекает в июле 2020 года, оно было подписано до предполагавшегося завершения Евро-2020. Однако в связи с пандемией коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год.

Украинская ассоциация футбола хочет сохранить еще на один отборочный цикл тренерский штаб, который вывел сборную Украины на Евро-2020 с первого места.

Ранее Шевченко заявил, что работа в национальной команде остается для него главным приоритетом, несмотря на слухи, которые связывают его с "Миланом".

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Николаевич назвал момент в карьере, повтор которого он не может смотреть до сих пор.

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