СМИ назвали судьбу Шевченко в сборной Украины

Гглавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его тренерский штаб получат от Украинской ассоциации футбола предложение продлить контракты на 2,5 года, до чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает Sport Arena.
Андрей Шевченко
Нынешнее соглашение Андрея Шевченко истекает в июле 2020 года, оно было подписано до предполагавшегося завершения Евро-2020. Однако в связи с пандемией коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год.
Украинская ассоциация футбола хочет сохранить еще на один отборочный цикл тренерский штаб, который вывел сборную Украины на Евро-2020 с первого места.
Ранее Шевченко заявил, что работа в национальной команде остается для него главным приоритетом, несмотря на слухи, которые связывают его с "Миланом".
Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Николаевич назвал момент в карьере, повтор которого он не может смотреть до сих пор.
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