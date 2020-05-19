СМИ назвали самый вероятный формат "коронавирусной" Лиги чемпионов

Максим Богданов Футбол 20:09, 19.05.2020 Обновлено: 20:36, 19.05.2020

Испанское издание AS.com раскрыло самый вероятный экспресс-формат завершения розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Тренировка "Реала"

Подобная идея пользуется наибольшим одобрением рабочей группы, сформированной УЕФА, Ассоциацией европейских клубов (ECA) и европейскими лигами,

Четвертьфинал ЛЧ, после того, как определятся все его участники, пройдет в формате одного матча, после чего будет сыгран "Финал четырех" в Стамбуле.

Окончательно решение по формату "коронавирусного" сезона еврокубков будет принято на заседании исполнительного комитете УЕФА, которое состоится 17 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ опубликовали возможный календарь завершения сезона в Премьер-лиге Украины.

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