СМИ назвали помощников Луческу в "Динамо"

Михаил Морозов Футбол 13:29, 28.07.2020

Стали известны имена помощников Мирчи Луческу, который решил не отказываться от работы в киевском "Динамо", несмотря на недовольство болельщиков команды.

Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside, в тренерский штаб румынского специалиста войдут два легендарных игрока столичного клуба Олег Гусев и Огнен Вукоевич, и Эмиль Карас, который несколько раз на протяжении карьеры был помощником известного наставника Дана Петреску.

Стали известны имена помощников Луческу в "Динамо"
Telegram-канал Динамо Киев Inside

По информации издания Sport.ro, в команду Луческу также войдет Диего Лонго, который на протяжении 15 лет работал с сыном Мирчи – Разваном. Вместе они трудились в Румынии, Греции и Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" опубликовало переписку Игоря Суркиса и Луческу, в которой президент столичного клуба убедил румынского специалиста не покидать пост тренера.

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