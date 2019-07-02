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СМИ назвали новый клуб Коноплянки

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Лидер сборной Украины Евгений Коноплянка, вероятнее всего, продолжит карьеру в чемпионате Турции, где будет выступать за стамбульский "Фенербахче".

По данным издания Fanatik, 29-летний полузащитник "Шальке" уже согласовал условия личного контракта с "канарейками". Коноплянка покинет немецкий клуб, так как не вписывается в планы нового тренера команды и имеет одну из самых высоких зарплат.

Ожидается, что уже в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

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Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

Коноплянка поставит подпись под трехлетним соглашением, по которому будет получать 3,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, в минувшем сезоне Коноплянка сыграл 21 матч в составе "Шальке", забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Евгений Шахов перешел из греческого ПАОКа в итальянский "Лечче".

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Персона
Евгений Коноплянка
Теги
ФК ШалькеФенербахче Стамбул
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