СМИ назвали новый клуб Хачериди

Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди может продолжить карьеру в Казахстане.

По информации Футбол газеты, 30-летним футболистом интересуется двукратный чемпион страны и восьмикратный обладатель национального Кубка — алматинский "Кайрат".

Напомним, летом Хачериди станет свободным агентом, и сможет присоединиться к новому клубу совершенно бесплатно.

Центрбек в последний раз играл за киевский клуб месяц назад в матче с "Зарей", а после игры с "Лацио", когда, по словам Хацкевича, Хачериди отказался выйти на замену, защитник перестал попадать в состав "Динамо" на матчи УПЛ.

Ранее экс-вратарь "Динамо" Александр Шовковский жестко поставил на место "возомнившего о себе" Хачериди.