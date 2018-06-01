СМИ назвали истинную причину ухода Зидана из "Реала"

Главной причиной сенсационного ухода Зинедина Зидана из мадридского "Реала" стали его отношения с президентом клуба Флорентино Пересом. Французскому специалисту не нравился тот факт, что босс "сливочных" вмешивается в трансферную политику.

В частности, по данным AS, Перес лично вел переговоры по трансферам трех футболистов. Речь идет о вратаре "Атлетика" Кепе, форварде "Баварии" Роберте Левандовски и звезде "Пари Сен-Жермен" Неймаре.

Зидан в свою очередь не собирался отказывать от услуг своего основного голкипера Кейлора Наваса, а также продолжал доверять французскому форварду Кариму Бензема. Также Зизу признавался, что не просил президента приобрести Неймара.

Как сообщал Обозреватель, Зинедин Зидан после ухода из "Реала" получил многомиллионное предложение. Кроме того, французского тренера позвали в Украину.