СМИ назвали имя следующего тренера "Барселоны"

Михаил Морозов Футбол 10:34, 3.07.2020 Обновлено: 10:43, 3.07.2020

Легенда "Барселоны" Хави, который сейчас возглавляет катарский "Аль-Садд", согласился стать тренером команды со следующего сезона.

Как сообщает журналист издания Mundo Deportivo Франсеск Агилар у себя в Twitter, нынешний наставник каталонцев Кике Сетьен или доработает до конца нынешнего сезона, или будет уволен, а его место временно займет тренер "Барселоны Б" Гарсия Пимьента.

Напомним, что лидеры команды Лионель Месси и Луис Суарес находятся не в самых лучших отношениях с Сетьеном и его штабом. Во время одного из недавних поединков аргентинец проигнорировал одного из его помощников, а уругваец раскритиковал главного тренера в послематчевом интервью.

"Барселона" потеряла очки в двух последних играх испанской Ла Лиги и на четыре пункта отстала от мадридского "Реала", который лидирует в чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, “Барселона" и "Ювентус" совершили громкий обмен игроками на 147 миллионов евро. В Италию переехал бразильский полузащитник Артур, а в Испанию отправился Миралем Пьянич.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Нынешнее высшее руководство Украины может загреметь под персональные санкции

ВСУ готовятся к наступлению в условиях города, – Хомчак

Нардеп показала огромные зарплаты членов наблюдательного совета "Укрзалізниці"

Зеленский отменил уголовную ответственность за пьяное вождение: подписан закон

Зеленский – заложник имиджа "чудотворца"