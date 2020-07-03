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СМИ назвали имя следующего тренера "Барселоны"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Кике Сетьен

Хави заменит Кике Сетьена на посту главного тренера "Барселоны" со следующего сезона.

Легенда "Барселоны" Хави, который сейчас возглавляет катарский "Аль-Садд", согласился стать тренером команды со следующего сезона.

Как сообщает журналист издания Mundo Deportivo Франсеск Агилар у себя в Twitter, нынешний наставник каталонцев Кике Сетьен или доработает до конца нынешнего сезона, или будет уволен, а его место временно займет тренер "Барселоны Б" Гарсия Пимьента.

Напомним, что лидеры команды Лионель Месси и Луис Суарес находятся не в самых лучших отношениях с Сетьеном и его штабом. Во время одного из недавних поединков аргентинец проигнорировал одного из его помощников, а уругваец раскритиковал главного тренера в послематчевом интервью.

"Барселона" потеряла очки в двух последних играх испанской Ла Лиги и на четыре пункта отстала от мадридского "Реала", который лидирует в чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, “Барселона" и "Ювентус" совершили громкий обмен игроками на 147 миллионов евро. В Италию переехал бразильский полузащитник Артур, а в Испанию отправился Миралем Пьянич.

ФК Барселона
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