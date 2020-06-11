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11 июня • обновлено в 15:53
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СМИ назвали город, в котором пройдут решающие матчи Лиги Европы

1.9т
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Стадион франкфуртского "Айнтрахта" является наиболее предпочтительным местом проведения решающих матчей Лиги Европы сезона 2019/20, которые могут пройти в формате мини-турнира.

Как сообщает издание ESPN, изначально финальный поединок ЛЕ должен был состояться в Гданське, однако УЕФА планирует перенести матчи в другой город из-за последствий коронавируса. Франкфурт-на-Майне считается хорошим вариантом, поскольку может предоставить всем участникам места для тренировок, проживания, являясь, в то же время, одним из крупнейших транспортных узлов в мире.

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик в матче Лиги Европы

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик в матче Лиги Европы

На стадии 1/8 финала турнира в шести из восьми пар были сыграны первые встречи. Исключением стали "Интер" – "Хетафе" и "Севилья" – "Рома".

Напомним, что единственным представителем Украины в Лиге Европы является донецкий "Шахтер", который в первом матче против немецкого "Вольсфбурга" одержал выездную победу со счетом 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ также назвали город, в котором с наибольшей долей вероятности пройдут решающие поединки Лиги чемпионов.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Лига Европы
Теги
УЕФА ФК Вольфсбург ФК Шахтер
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