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18 марта • обновлено в 16:03
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СМИ назвали дату возобновления УПЛ

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Базовой датой для возобновления украинской Премьер-лиги (УПЛ), остановленной в результате вспышки коронавируса, является пятница, 15 мая.

Как сообщает SportArena, если ситуация с распространением заболевания в стране позволит продолжить розыгрыш национального чемпионата с этой даты, то УПЛ успеет закончить первенство в рекомендованные УЕФА сроки – до 30 июня 2020 года. Именно этот день официально является последним днем сезона 2019/20 по регламенту организации.

Противостояние "Динамо" и "Шахтера" в УПЛ

Противостояние "Динамо" и "Шахтера" в УПЛ

112 Украина

Напомним, что ранее в Украинской ассоциации футбола (УАФ) не называли ориентировочных сроков возобновления сезона и заявили, что будут ждать дальнейших указаний от правительства.

Стоит отметить, что "Динамо", "Карпаты", "Колос" и "Ворскла" стали первыми командами УПЛ, которые временно отменили тренировки и ушли на карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в УЕФА объявили новые даты проведения товарищеских матчей сборной Украины против Польши и Франции, которые должны были состояться в конце марта.

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Темы
Коронавирус Премьер-лига Украины
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