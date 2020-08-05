СМИ назвали дату официального дебюта Луческу в "Динамо"

Первый официальный матч у руля киевского "Динамо" Мирча Луческу проведет в пятницу, 21 августа, в рамках Суперкубка Украины против донецкого "Шахтера".

Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside, согласно базовому календарю старт нового сезона УПЛ запланирован на 22 августа, однако чемпиона страны и обладателя Кубка это не касается.

Стало известно, когда состоится официальный дебют Луческу Динамо Киев Inside

Поединок между двумя украинскими грандами должен пройти в Киеве на НСК "Олимпийский". Напомним, что обладателем Суперкубка Украины в 2019 году стало "Динамо", которое сумело добыть волевую победу со счетом 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевляне провели первый тренировочный матч под руководством Луческу на базе команды в Конча-Заспе. На поединке присутствовали Игорь и Григорий Суркисы и Алексей Михайличенко.