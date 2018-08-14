СМИ: капитан "Шахтера" близок к уходу из клуба

Лидер донецкого "Шахтера" бразилец Тайсон в ближайшее время может оказаться в итальянской "Роме". Руководители "волков" уже провели переговоры с представителями 30-летнего полузащитника.

"Итальянский бизнесмен обратился ко мне, чтобы узнать об условиях трансфера Тайсона. Да, вероятность осуществления перехода действительно есть", – прокомментировал слухи менеджера бразильского футболиста Диего Дорнеллес, пишет Террикон.

При этом возвращение Тайсона в Бразилию пока откладывается. Капитана "горняков" хотел бы подписать "Интернасьональ", но "Шахтер" не продаст игрока дешевле, чем за сумму в 11 миллионов евро, так что этот вариант не является актуальным.

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