МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ЭкономикаШоу

СМИ: капитан "Шахтера" близок к уходу из клуба

3.4тЧитать новость на украинском

Лидер донецкого "Шахтера" бразилец Тайсон в ближайшее время может оказаться в итальянской "Роме". Руководители "волков" уже провели переговоры с представителями 30-летнего полузащитника.

"Итальянский бизнесмен обратился ко мне, чтобы узнать об условиях трансфера Тайсона. Да, вероятность осуществления перехода действительно есть", – прокомментировал слухи менеджера бразильского футболиста Диего Дорнеллес, пишет Террикон.

Новости
Официально: лидер "Шахтера" подписал контракт с новым клубом

При этом возвращение Тайсона в Бразилию пока откладывается. Капитана "горняков" хотел бы подписать "Интернасьональ", но "Шахтер" не продаст игрока дешевле, чем за сумму в 11 миллионов евро, так что этот вариант не является актуальным.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетное немецкое СМИ составило рейтинг самых дорогих украинских футболистов. Наибольший прорыв был отмечен у игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Тема
Трансферы
Персона
Тайсон
Объект
ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги