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/Новости футбола

СМИ: Хацкевича в "Динамо" сменит иностранец

3.4тЧитать материал на украинском

Руководство киевского "Динамо" серьезно рассматривает возможность приглашения вместо Александра Хацкевича иностранного тренера.

По данным портала Sport Arena, в ближайшие выходные в столицу Украины прилетит потенциальный кандидат на роль нового наставника "бело-синих". Он проведет заключительную стадию переговоров с президентом "Динамо" и посетит матч 31-го тура Премьер-лиги, в котором киевляне примут "Львов".

Если переговоры пройдут успешно, о назначении нового наставника клуба должно быть объявлено после заключительного тура чемпионата и истечения срока контракта нынешнего главного тренера вице-чемпионов Украины Александра Хацкевича.

Новости
"Динамо" решилось на нехарактерный поступок

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич

ФК "Динамо" Киев

Отметим, что ранее преемником белорусского специалиста в СМИ называли спортивного директора "Динамо" Алексея Михайличенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские журналисты назвали Александра Хацкевича следующим тренером "Рубина", который покинет легендарный Курбан Бердыев.

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Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Александр Хацкевич
Тег
ФК Динамо Киев
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