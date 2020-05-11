СМИ: футболисты сборной России попались на допинге

Александр Чеканов Футбол 23:06, 11.05.2020

Футболисты сборной России входят в список спортсменов, которых обвиняют в употреблении запрещенных веществ.

Британское издание Daily Mail со ссылкой на представителя Международной федерации футбола (ФИФА) сообщило о том, что организации переданы списки спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

сборная России по футболу
РФС

При этом известно, что в списке присутствуют 32 футболиста, в том числе те, которые входил в заявку сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

Кроме того, стало известного, что бывшему главе Московского антидопингового центра Григорию Родченкову было приказано скрыть результаты тестов футболистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА готовит экстренное заявление в связи с расследованием об употреблении запрещенных веществ российскими футболистами.

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