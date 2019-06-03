СМИ: Фонсека покидает "Шахтер"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека в ближайшее время возглавит итальянскую "Рому".

По информации Affaritaliani.it, "горняки" согласились отпустить португальского специалиста, и теперь он может возглавить "волков". Более того, что Фонсека может подписать контракт с римским клубом уже до конца текущей недели.

Паулу Фонсека ФК Шахтер

Кроме того, стало известно, что португалец в ходе переговоров с римским клубом заявил, что его контракт с "горняками" до 2020 года содержит опцию расторжения за 5 миллионов евро. Также у Фонсеки есть джентльменское соглашение с президентом дончан Ринатом Ахметовым о том, что он сможет покинуть "Шахтер", и не платя эту сумму.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще одним претендентом на Фонсеку СМИ называли "Милан".

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