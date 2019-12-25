СМИ: "Динамо" полностью не расплатилось за трансфер легионера

Киевское "Динамо" еще не выплатило всю сумму за трансфер Франа Соля, который пополнил состав столичного клуба в январе 2019 года.

По информации YouTube-канала ТаТоТаке, бывший клуб испанца голландский "Виллем II" все еще не получил часть денег за футболиста. Сумма, которую осталось заплатить киевлянам, не разглашается, а сам трансфер оценивается в 3-3,5 миллиона евро.

Фран Соль Футбол 24

Стоит отметить, что на сегодняшний день выплаты по многим трансферам разбиваются на несколько траншей, которые выплачиваются с определенной периодичностью. Условия договора между сторонами нам не известны.

В нынешнем сезоне Соль отыграл 370 минут за динамовцев в чемпионате Украины, но не забил ни одного гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" отдало своего игрока в аренду в донецкий клуб.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!