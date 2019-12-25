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25 декабря • обновлено в 16:45
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СМИ: "Динамо" полностью не расплатилось за трансфер легионера

2.4т
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Киевское "Динамо" еще не выплатило всю сумму за трансфер Франа Соля, который пополнил состав столичного клуба в январе 2019 года.

По информации YouTube-канала ТаТоТаке, бывший клуб испанца голландский "Виллем II" все еще не получил часть денег за футболиста. Сумма, которую осталось заплатить киевлянам, не разглашается, а сам трансфер оценивается в 3-3,5 миллиона евро.

Фран Соль

Фран Соль

Футбол 24

Стоит отметить, что на сегодняшний день выплаты по многим трансферам разбиваются на несколько траншей, которые выплачиваются с определенной периодичностью. Условия договора между сторонами нам не известны.

В нынешнем сезоне Соль отыграл 370 минут за динамовцев в чемпионате Украины, но не забил ни одного гола.

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Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" отдало своего игрока в аренду в донецкий клуб.

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Тема
Трансферы
Персона
Фран Соль
Тег
ФК Динамо Киев
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