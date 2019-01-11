СМИ: "Динамо" покупает испанского супербомбардира

Испанский нападающий Франциско Соль в ближайшее время подпишет контракт с киевским "Динамо".

26-летний футболист голландского "Виллем II" переберется в стан вице-чемпиона Украины за три миллиона евро, сообщает авторитетное издание Marca. Соль является одним из лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша чемпионата Нидерландов. На счету испанца 13 голов в 17 матчах национального первенства. Кроме того, еще четыре мяча будущий новичок "Динамо" провел в Кубке страны.

Фран Соль ФК "Виллем II"

Всего же за голландскую команду Соль сыграл 88 матчей, в которых записал на свой счет 47 голов.

Отметим, что в сезоне 2013/14 Франциско находился в системе мадридского "Реала", сыграв 31 матч во второй команде "королевского клуба" (7 голов).

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк сенсационно покинул клуб.

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