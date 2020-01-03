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3 января • обновлено в 16:51
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СМИ: "Динамо" подписало игрока из России

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Экс-полузащитник "Тамбова" Бенито перешел в киевское "Динамо" на правах свободного агента и.

Как сообщает Sport24, 21-летний нигериец подписал контракт на 3,5 года.

Бенито

Бенито

Матч ТВ

Он стал автором первого гола команды в российской Премьер-лиге (РПЛ), отличившись в выездном поединке первого тура против "Зенита".

В первой половине сезона на его счету 8 матчей и 1 забитый мяч. Бенито также выступает за сборную Нигерии до 23 лет, в составе которой он участвовал в Кубке африканских наций.

Стоит отметить, что футболист расторг контракт с "Тамбовом" в конце декабря по неназванной причине. Трансферная стоимость нигерийца по данным Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.

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Тема
Трансферы
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Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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коршун федот
коршун федот
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