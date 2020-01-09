СМИ: "Динамо" готовит трансфер экс-форварда "Зари"

Киевское "Динамо" заинтересовано в подписании нападающего "Левски" Паулиньо, который ранее выступал за луганскую "Зарю".

Как сообщает Динамо Киев от Шурика, контракт бразильца с болгарским клубом действует до конца 2021 года. Его основная позиция – левый нападающий, но он может сыграть как в центре, так и на правом фланге атаки. В "Левски" Паулиньо перешел на правах свободного агента. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 1,75 млн евро.

Паулиньо Sportarena

За болгарскую команду бразилец провел 72 матча, забив 18 голов. В осенней части сезона ему удалось отличиться девять раз. За "Зарю" Паулиньо сыграл 40 поединков, забив 4 гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" объявило о втором трансфере в зимнее межсезонье.

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