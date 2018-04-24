СМИ: англичане решили сманить тренера "Динамо"

Тренер киевского "Динамо" Олег Лужный может покинуть столичный клуб и вернуться в Англию, где защищал цвета лондонского "Арсенала" и "Вулверхэмптона". Легендарный капитан "бело-синих" готов войти в тренерский штаб ливерпульского "Эвертона".

По данным издания Daily Star, "ирисок" в будущем сезоне может возглавить Арсен Венгер, который после 22 лет работы в "Арсенале" решил покинуть клуб. "Эвертон" не прочь видеть 68-летнего француза наставником команды. При этом Венгер твердо намерен сделать своим помощником именно Лужного.

Интересно, что руководство клуба из Ливерпуля уже якобы провело предварительные переговоры с нынешним помощником Александра Хацкевича в "Динамо".

Как сообщал "Обозреватель", экс-наставник "Динамо" Сергей Ребров ополчился на украинскую прессу после своей отставки из "Аль-Ахли".