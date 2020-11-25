Смерть Марадоны: как футбольный мир отреагировал на трагедию

В среду, 25 ноября, весь мир потрясла новость из Буэнос-Айреса, где от сердечного приступа скончался великий Диего Марадона. Звезды футбола не смогли сдержать эмоций, комментируя трагедию.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко одним из первых выразил соболезнования.

"Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки. Ничто не может отменить то, что ты сделал для всех, кто любит футбол. Покойся с миром, вечная легенда", – написал Шевченко на своей странице в Facebook.

Отреагировали на смерть аргентинца и суперзвезды современного футбола: Лионель Месси и Криштиану Роналду.

"Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я храню все прекрасные моменты, прожитые с ним, и я хотел воспользоваться возможностью, чтобы выразить свои соболезнования всей его семье и друзьям. Покойся с миром", — написал Месси в Instagram.

"Сегодня я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Один из лучших в истории. Бесподобный фокусник. Он уходит слишком рано, но оставляет большое наследие и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром. Тебя никогда не забудут", – признался Роналду в Twitter.

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес оставил пожелание семье аргентинца

"Много сил семье Великого в истории мирового футбола. Покойся с миром, Диего Марадона", — написал Суарес в Twitter.

"Незабываемый. Прощай, Диего. Легенда футбола!" — попрощалась в Twitter с аргентинцем сборная Англии.

Пресс-служба бундеслиги назвала Марадону одним из величайших игроков в истории футбола.

Пеле высказался о смерти Марадоны.

"Какие печальные новости. Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Еще многое предстоит сказать, но пока дай Бог сил членам семьи. Я надеюсь, что однажды мы сможем вместе поиграть в мяч в небе", – написал Пеле в Twitter.

Президент УЕФА Александр Чеферин глубоко опечален смертью Диего Марадоны, одного из величайших и самых знаковых фигур мирового футбола.

"Он достиг величия как замечательный игрок, обладающий собственным гением и харизмой", – отметил Чеферин.

Федерация футбола Бразилии сделала трогательное признание о вечном сопернике.

"Футбол в трауре. Диего Армандо Марадона очаровал мир своей решительностью, непочтительностью и соучастием в игре с мячом и газонами. Звезда, которая способствовала распространению страсти южноамериканцев к футболу", – говорится в сообщении в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур из-за смерти Марадоны.