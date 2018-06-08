Смерть футболиста сборной Италии Давиде Астори: названа новая причина

Причиной смерти капитана итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, который скончался 4 марта, стала тахиаритмия – ускорение сердечного ритма. Ранее эксперты предполагали, что 31-летний футболист напротив умер от замедления сердцебиения (брадиаритмии).

Как полагают эксперты, если бы в тот момент футболист находился в комнате не один и сообщил о своем самочувствии, его можно было бы спасти.

Напомним, Астори был найден мертвым в отеле города Удине, где "Фиорентине" предстояло провести матч чемпионата Италии с местным "Удинезе". В Италии было открыто уголовное дело в связи со смертью Давиде.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянская прокуратора рассматривала версию убийства Давиде Астори.