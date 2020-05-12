"Служу народу Украины": Зозулю наградили медалью за помощь армии

Михаил Морозов Футбол 11:37, 12.05.2020 Обновлено: 12:30, 12.05.2020

Украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозулю, который регулярно помогает армии, наградили медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность".

"Служу народу Украины. Спасибо", – сообщил о получении награды футболист у себя в Facebook, прикрепив соответствующую фотографию.

Роман Зозуля
Радио Свобода

Напомним, что ранее Зозуля закупил тесты на коронавирус и защитные маски и передал их в распоряжение Вооруженных сил Украины. Он также помог больнице в городе Альбасете, купив специальную шарнирно-сочлененную кровать, но это не помогло ему добиться похвалы от испанских болельщиков, многие из которых все еще считают его нацистом.

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