"Служу народу Украины": Зозулю наградили медалью за помощь армии
Украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозулю, который регулярно помогает армии, наградили медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность".
"Служу народу Украины. Спасибо", – сообщил о получении награды футболист у себя в Facebook, прикрепив соответствующую фотографию.
Напомним, что ранее Зозуля закупил тесты на коронавирус и защитные маски и передал их в распоряжение Вооруженных сил Украины. Он также помог больнице в городе Альбасете, купив специальную шарнирно-сочлененную кровать, но это не помогло ему добиться похвалы от испанских болельщиков, многие из которых все еще считают его нацистом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в феврале 2017 года Зозуля перешел в "Райо Вальекано".
Местные ультрас призвали футболиста сборной Украины убираться, назвав его нацистом.
В результате серьезной травли Зозуля вынужден был вернуться в свой бывший клуб "Бетис".
Летом 2017 года на правах свободного агента Зозуля перешел в "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды.
15 декабря 2019 года матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в адрес Зозули.
На следующий день испанская Ла Лига выступила с официальным заявлением касательно инцидента.
В МИД Украины оперативно отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.
Вечером 16 декабря Роман выступил с мощным ответом в адрес фанатов-мадридцев.
Позже Роман назвал истинную причину скандала в Испании, упомянув Донбасс.
Зозуля поблагодарил соотечественников за поддержку, заявив что гордится своим украинским гражданством.
7 февраля "Райо Вальекано" за этот инцидент получил штраф в 18 тысяч евро, а также частичное закрытие трибун на двух ближайших домашних матчах.