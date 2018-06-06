"Сложный вопрос": Путина застали врасплох перед ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин не смог четко ответить на вопрос о фаворитах предстоящего чемпионата мира по футболу. Глава Кремля отметил целый ряд команд, но спрогнозировать победителя мундиаля затруднился.

"Для меня это очень сложный вопрос. Есть очень много сильных команд, безусловно, это южноамериканские команды – Аргентина, Бразилия… Сборная Германии великолепно выступала на предыдущих чемпионатах мира, классно выступает Испания. Наверняка проявят себя и другие команды, но пусть победу одержит самый сильнейший", – приводит слова Путина "Матч ТВ".

Напомним, по мнению букмекеров, главными претендентами на победу в ЧМ-2018 являются сборные Бразилии и Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная России в заключительном спарринге перед ЧМ-2018 не смогла обыграть команду Турции.