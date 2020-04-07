Главная Новости
7 апреля • обновлено в 14:01
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Слезы Шевченко и шоу Зидана: 10 самых лучших футбольных матчей для просмотра на карантине

530
Читать материал на украинском

Длительный карантин из-за пандемии коронавируса полностью оставил нас без футбола, и руки волей-неволей тянутся в архив. Самое время (при чем, куча времени) для просмотра лучшей классики!

Каждый новый сезон приносит массу классных матчей, но в историю входят только единицы. Космическая схватка на "Олд Траффорд", историческое унижение Бразилии, матч имени Диего Марадоны – OBOZREVATEL определяет 10 самых ярких и культовых матчей в истории футбола, которые просто must have для пересмотра в карантин (не смотреть же чемпионаты Беларуси и Таджикистана, верно?)

"Милан" – "Барселона" – 4:0

Финал Лиги чемпионов 1993/94

"Милан": Росси – Тассотти, Галли, Мальдини, Пануччи – Бобан, Альбертини, Десайи, Донадони – Массаро, Савичевич

"Барселона": Субисаррета – Феррер, Куман, Надаль, Серхи – Амор, Гвардиола, Бакеро – Стоичков, Ромарио, Бегиристайн

Хотя на первый взгляд "довольно традиционный" финал как по вывеске, так и по количеству голов, но в итоге схватка "Милана" и "Барселоны" стала одним из лучших финалов ЛЧ в истории. Супер-банды Йохана Кройфа и Фабио Капелло начала 90-х, которые в то время легко сокрушали любых соперников. И хотя именно "Барса" была фавортом накануне, но "Милан" выдал такой матч, о котором наверняка и сам не мечтал. 4 "сухих" мяча от итальянцев, за которых играл и нынешний тренер сборной Украины.

"Манчестер Юнайтед" – "Бавария" – 2:1

Финал Лиги чемпионов 1998/1999

"Манчестер Юнайтед": Шмейхель – Г.Невилл, Йонсен, Стам, Ирвин – Бекхэм, Батт, Блумквист, Гиггз – Йорк, Коул

"Бавария": Кан – Баббель, Линке, Куффюр, Тарнат – Маттеус – Эффенберг, Йеремис – Баслер, Янкер, Циклер

Конечно, как же без этого финала на грани тысячелетий? Великолепная драма в исполнении "Манчестера" с тем самым камбэком от Шеригема и Сульшера! Болельщики "Баварии" уже разворачивали баннер с поздравлениями, а все немцы начинали петь, но потом радость сменилась горем. А легендарный Лотар Матеус так и завершил карьеру, не выиграв Лигу чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" - "Реал" Мадрид – 4:3

Лиги чемпионов 2002/2003, 1/4 финала (ответный матч)

"Манчестер Юнайтед": Бартез – О’Ши, Фердинанд, Браун, Сильвестр – Кин, Браун, Верон, Гиггз – Сульшер, ван Нистелрой

"Реал": Касильяс – Сальгадо, Йерро, Эльгера, Роберто Карлос – Макелеле, Макманаман – Фигу, Зидан, Гутти – Роналдо

Это был вечер, когда в Лиге чемпионов образовался парад звезд из категории "раз на 100 лет": Бартез, Гиггз, Верон, ван Нистелрой, Касильяс, Роберто Карлос, Зидан, Фигу и Роналдо – мега-футболисты тогдашнего времени, которые устроили соответствующий матч. 7 голов, хет-трик Роналдо, интрига и спасительный гол Бекхэма ("Манчестер" хоть и выиграл, но дальше в плей-офф прошел "Реал", по сумме двух встреч). Сейчас поединков с концентрацией звезд такого масштаба уже не увидишь!

"Милан" – "Ливерпуль" – 3:3

Финал Лиги чемпионов 2004/2005

"Милан": Дида – Кафу, Стам, Неста, Мальдини – Гаттузо, Пирло, Зеедорф – Кака – Креспо, Шевченко

"Ливерпуль": Дудек – Финнан, Каррагер, Хююпия, Траоре – Хаби Алонсо – Луис Гарсия, Джеррард, Кьюэлл, Риисе – Барош

"Стамбульский триллер" - именно так нарекли тот финал ЛЧ в Стамбуле, где сошлись невероятный "Милан" Карло Анчелотти (последняя на сегодня великая команда миланистов) и по-своему виртуозный "Ливерпуль". Что из этого вышло наверняка помнят все – "трешка" уже в первом тайме, невероятный камбек и горький решающий пенальти Андрея Шевченко.

"Манчестер Юнайтед" - "Милан" - 3:2

Лига чемпионов 2006/2007, 1/2 финала (первый матч)

"Манчестер Юнайтед": ван дер Сар – О’Ши, Браун, Хайнце, Эвра – Скоулз, Каррик, Флетчэр – Роналду, Руни, Гиггз

"Милан": Дида – Оддо, Неста, Мальдини, Янкуловски – Гаттузо, Амброзини, Пирло – Зеедорф, Кака – Джилардино

Матч, который в том сезоне заслуживал звание финала, чем сам финал. Да и в целом это культовое противостояние систем Анчелотти и Фергюссона, где первый был сильнее благодаря феноменальному Кака! "Милан" хоть и проиграл тогда в Манчестере, но второй гол от Кака затмил всю горечь поражения и запомнился на годы (а "Милан" взял реванш в "ответке" и выиграл ту ЛЧ).

Италия – Бразилия – 3:2

Чемпионат мира 1982, групповой турнир

Италия: Дзофф – Карбини, Колловати, Ширеа, Джентиле, Тарделли, Конти, Антоньони, Ориали, Росси, Грациано

Бразилия: Перес – Оскар, Жуниор, Леандро, Луизиньо, Зико, Фалькао, Сократес, Тониньо Серезо, Эдер, Сержиньо

Один из лучших матчей ЧМ-1982 и всех 80-х. Италия, которая в итоге и стала чемпионом, на одном дыхании прошла весь турнир в целом и Бразилию в частности. Хотя бразильцы и ходили в фаворитах перед турниром, но хет-трик Пауло Росси умерил их пыл и не дал выйти из группы. А несравненный Росси, поехавший на ЧМ после 3-летней дисквалификации, стал лучшим бомбардиром мундиаля!

Аргентина – Англия – 2:1

Чемпионат мира 1986, 1/4 финала

Аргентина: Пумпидо – Браун, Кучуффо, Руджери – Баттиста, Бурручага, Энрике, Джусти, Олартикоэчеа – Марадона – Вальдано

Англия: Шилтон – Стивенс, Сэнсом, Фенвик, Бутчер – Ходдл, Рид, Стивен, Ходж – Линекер, Бирдсли

По статусу и уровню игры этот матч особо ничем и не запомнился. Но военно-политический контекст и голы Диего Марадоны вошли в историю. За несколько месяцев до поединка Англия силой военных отвоевала у Аргентины Фолклендские о-ва, и матч против англичан стал для аргентинцев делом чести. А результат сделал великий Марадона двумя голами, которые записаны в самые важные страницы истории как "рука Бога" и "гол столетия". Да-да, это те самые голы Марадоны, которые состоялись в этом поединке с интервалом в 4 минуты!

Италия – Нидерланды – 0:0 (1:3)

Евро-2000, 1/2 финала

Пожалуй, самый неоднозначный матч того ЧЕ и всех 2000-х. Две отличные команды, упакованные звездами, на ревущей "Амстердам Арене" "катают" 0:0. Но какие 0:0 – с красной карточкой, невероятными моментами и двумя нереализованными пенальти голландцев! А серия пенальти стала настоящим аттракционом, за который хозяева в итоге серьезно поплатились.

Франция – Бразилия – 1:0

Чемпионат мира 2006, 1/4 финала

Не финал, и даже не 1/2-я. Но один из лучших матчей всего мундиаля 2006-го, который завершил победную эру бразильцев и дал Франции надежду на кубок. Но даже общий результат здесь отходит на второй план на фоне игры двух гениев – Зидана и Роналдиньо. Две "десятки" своих команд в тот день провели один из лучших матчей в своей карьере, на долгие годы установив высшую планку игры атакующего полузащитника.

Бразилия – Германия – 1:7

Чемпионат мира 2014. 1/2 финала

Бразилия: Жулио Сезар – Майкон, Давид Луис, Данте, Марсело – Фернандиньо, Луис Густаво – Халк, Оскар, Бернард – Фред

Германия: Нойер – Лам, Боатенг, Хуммельс, Хеведес – Хедира, Швайнштайгер – Мюллер, Кроос, Езил – Клозе

Кто не успел к началу того матча, отказывался верить своим глазам – 5:0 к 29-й минуте! 5:0 в полуфинале чемпионата мира, где под избиение попали бразильцы на своем поле! Это была какая-то аномалия – насколько легко и виртуозно "раскатывали" немцы оборону бразильцев, что в это не верил сам Бундестим. А когда пришел конец матча, вся Бразилия зарыдала – это поражение "пентакампеоне" признано национальным горем и вторым спортивным унижением в истории Бразилии после поражения Уругваю на домашнем ЧМ-1950.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Автор
Олекса Витер
Темы
Лига чемпионов ЧМ-2014
Персоны
Диего Марадона Зинедин Зидан Андрей Шевченко Дэвид Бекхэм Луиш Фигу Роналдо Икер Касильяс Стивен Джеррард Роберто Карлос
Теги
сборная Бразилии по футболу Сборная Франции по футболу сборная Италии по футболу сборная Германии по футболу сборная Аргентины по футболу ФК Милан ФК Манчестер Юнайтед ФК Барселона ФК Ливерпуль Реал Мадрид ФК Бавария
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
FATE
VS
Tricked
Победа Tricked
1.65 Сделать ставку
NaVi Junior
VS
Mustang Crew
Победа NaVi Junior
1.50 Сделать ставку
Городея
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Минск
2.07 Сделать ставку
Торпедо
VS
Энергетик-БГУ
Победа Торпедо с форой (0)
1.55 Сделать ставку
Слуцк
VS
Витебск
Инд. тотал Слуцка больше 1
1.71 Сделать ставку
Неман
VS
Белшина
Победа Немана
1.87 Сделать ставку
Illuminar
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.55 Сделать ставку
OG
VS
fnatic
Победа fnatic
1.50 Сделать ставку
Team Spirit
VS
SMASH
Победа Team Spirit с форой в -3,5 раунда
1.87 Сделать ставку
BIG
VS
Syman
Победа BIG на первой карте с форой в -3,5 раунда
1.87 Сделать ставку