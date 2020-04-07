Слезы Шевченко и шоу Зидана: 10 самых лучших футбольных матчей для просмотра на карантине

Длительный карантин из-за пандемии коронавируса полностью оставил нас без футбола, и руки волей-неволей тянутся в архив. Самое время (при чем, куча времени) для просмотра лучшей классики!

Каждый новый сезон приносит массу классных матчей, но в историю входят только единицы. Космическая схватка на "Олд Траффорд", историческое унижение Бразилии, матч имени Диего Марадоны – OBOZREVATEL определяет 10 самых ярких и культовых матчей в истории футбола, которые просто must have для пересмотра в карантин (не смотреть же чемпионаты Беларуси и Таджикистана, верно?)

"Милан" – "Барселона" – 4:0

Финал Лиги чемпионов 1993/94

"Милан": Росси – Тассотти, Галли, Мальдини, Пануччи – Бобан, Альбертини, Десайи, Донадони – Массаро, Савичевич

"Барселона": Субисаррета – Феррер, Куман, Надаль, Серхи – Амор, Гвардиола, Бакеро – Стоичков, Ромарио, Бегиристайн

Хотя на первый взгляд "довольно традиционный" финал как по вывеске, так и по количеству голов, но в итоге схватка "Милана" и "Барселоны" стала одним из лучших финалов ЛЧ в истории. Супер-банды Йохана Кройфа и Фабио Капелло начала 90-х, которые в то время легко сокрушали любых соперников. И хотя именно "Барса" была фавортом накануне, но "Милан" выдал такой матч, о котором наверняка и сам не мечтал. 4 "сухих" мяча от итальянцев, за которых играл и нынешний тренер сборной Украины.

"Манчестер Юнайтед" – "Бавария" – 2:1

Финал Лиги чемпионов 1998/1999

"Манчестер Юнайтед": Шмейхель – Г.Невилл, Йонсен, Стам, Ирвин – Бекхэм, Батт, Блумквист, Гиггз – Йорк, Коул

"Бавария": Кан – Баббель, Линке, Куффюр, Тарнат – Маттеус – Эффенберг, Йеремис – Баслер, Янкер, Циклер

Конечно, как же без этого финала на грани тысячелетий? Великолепная драма в исполнении "Манчестера" с тем самым камбэком от Шеригема и Сульшера! Болельщики "Баварии" уже разворачивали баннер с поздравлениями, а все немцы начинали петь, но потом радость сменилась горем. А легендарный Лотар Матеус так и завершил карьеру, не выиграв Лигу чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" - "Реал" Мадрид – 4:3

Лиги чемпионов 2002/2003, 1/4 финала (ответный матч)

"Манчестер Юнайтед": Бартез – О’Ши, Фердинанд, Браун, Сильвестр – Кин, Браун, Верон, Гиггз – Сульшер, ван Нистелрой

"Реал": Касильяс – Сальгадо, Йерро, Эльгера, Роберто Карлос – Макелеле, Макманаман – Фигу, Зидан, Гутти – Роналдо

Это был вечер, когда в Лиге чемпионов образовался парад звезд из категории "раз на 100 лет": Бартез, Гиггз, Верон, ван Нистелрой, Касильяс, Роберто Карлос, Зидан, Фигу и Роналдо – мега-футболисты тогдашнего времени, которые устроили соответствующий матч. 7 голов, хет-трик Роналдо, интрига и спасительный гол Бекхэма ("Манчестер" хоть и выиграл, но дальше в плей-офф прошел "Реал", по сумме двух встреч). Сейчас поединков с концентрацией звезд такого масштаба уже не увидишь!

"Милан" – "Ливерпуль" – 3:3

Финал Лиги чемпионов 2004/2005

"Милан": Дида – Кафу, Стам, Неста, Мальдини – Гаттузо, Пирло, Зеедорф – Кака – Креспо, Шевченко

"Ливерпуль": Дудек – Финнан, Каррагер, Хююпия, Траоре – Хаби Алонсо – Луис Гарсия, Джеррард, Кьюэлл, Риисе – Барош

"Стамбульский триллер" - именно так нарекли тот финал ЛЧ в Стамбуле, где сошлись невероятный "Милан" Карло Анчелотти (последняя на сегодня великая команда миланистов) и по-своему виртуозный "Ливерпуль". Что из этого вышло наверняка помнят все – "трешка" уже в первом тайме, невероятный камбек и горький решающий пенальти Андрея Шевченко.

"Манчестер Юнайтед" - "Милан" - 3:2

Лига чемпионов 2006/2007, 1/2 финала (первый матч)

"Манчестер Юнайтед": ван дер Сар – О’Ши, Браун, Хайнце, Эвра – Скоулз, Каррик, Флетчэр – Роналду, Руни, Гиггз

"Милан": Дида – Оддо, Неста, Мальдини, Янкуловски – Гаттузо, Амброзини, Пирло – Зеедорф, Кака – Джилардино

Матч, который в том сезоне заслуживал звание финала, чем сам финал. Да и в целом это культовое противостояние систем Анчелотти и Фергюссона, где первый был сильнее благодаря феноменальному Кака! "Милан" хоть и проиграл тогда в Манчестере, но второй гол от Кака затмил всю горечь поражения и запомнился на годы (а "Милан" взял реванш в "ответке" и выиграл ту ЛЧ).

Италия – Бразилия – 3:2

Чемпионат мира 1982, групповой турнир

Италия: Дзофф – Карбини, Колловати, Ширеа, Джентиле, Тарделли, Конти, Антоньони, Ориали, Росси, Грациано

Бразилия: Перес – Оскар, Жуниор, Леандро, Луизиньо, Зико, Фалькао, Сократес, Тониньо Серезо, Эдер, Сержиньо

Один из лучших матчей ЧМ-1982 и всех 80-х. Италия, которая в итоге и стала чемпионом, на одном дыхании прошла весь турнир в целом и Бразилию в частности. Хотя бразильцы и ходили в фаворитах перед турниром, но хет-трик Пауло Росси умерил их пыл и не дал выйти из группы. А несравненный Росси, поехавший на ЧМ после 3-летней дисквалификации, стал лучшим бомбардиром мундиаля!

Аргентина – Англия – 2:1

Чемпионат мира 1986, 1/4 финала

Аргентина: Пумпидо – Браун, Кучуффо, Руджери – Баттиста, Бурручага, Энрике, Джусти, Олартикоэчеа – Марадона – Вальдано

Англия: Шилтон – Стивенс, Сэнсом, Фенвик, Бутчер – Ходдл, Рид, Стивен, Ходж – Линекер, Бирдсли

По статусу и уровню игры этот матч особо ничем и не запомнился. Но военно-политический контекст и голы Диего Марадоны вошли в историю. За несколько месяцев до поединка Англия силой военных отвоевала у Аргентины Фолклендские о-ва, и матч против англичан стал для аргентинцев делом чести. А результат сделал великий Марадона двумя голами, которые записаны в самые важные страницы истории как "рука Бога" и "гол столетия". Да-да, это те самые голы Марадоны, которые состоялись в этом поединке с интервалом в 4 минуты!

Италия – Нидерланды – 0:0 (1:3)

Евро-2000, 1/2 финала

Пожалуй, самый неоднозначный матч того ЧЕ и всех 2000-х. Две отличные команды, упакованные звездами, на ревущей "Амстердам Арене" "катают" 0:0. Но какие 0:0 – с красной карточкой, невероятными моментами и двумя нереализованными пенальти голландцев! А серия пенальти стала настоящим аттракционом, за который хозяева в итоге серьезно поплатились.

Франция – Бразилия – 1:0

Чемпионат мира 2006, 1/4 финала

Не финал, и даже не 1/2-я. Но один из лучших матчей всего мундиаля 2006-го, который завершил победную эру бразильцев и дал Франции надежду на кубок. Но даже общий результат здесь отходит на второй план на фоне игры двух гениев – Зидана и Роналдиньо. Две "десятки" своих команд в тот день провели один из лучших матчей в своей карьере, на долгие годы установив высшую планку игры атакующего полузащитника.

Бразилия – Германия – 1:7

Чемпионат мира 2014. 1/2 финала

Бразилия: Жулио Сезар – Майкон, Давид Луис, Данте, Марсело – Фернандиньо, Луис Густаво – Халк, Оскар, Бернард – Фред

Германия: Нойер – Лам, Боатенг, Хуммельс, Хеведес – Хедира, Швайнштайгер – Мюллер, Кроос, Езил – Клозе

Кто не успел к началу того матча, отказывался верить своим глазам – 5:0 к 29-й минуте! 5:0 в полуфинале чемпионата мира, где под избиение попали бразильцы на своем поле! Это была какая-то аномалия – насколько легко и виртуозно "раскатывали" немцы оборону бразильцев, что в это не верил сам Бундестим. А когда пришел конец матча, вся Бразилия зарыдала – это поражение "пентакампеоне" признано национальным горем и вторым спортивным унижением в истории Бразилии после поражения Уругваю на домашнем ЧМ-1950.

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