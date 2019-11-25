Слезы Милевского в прямом эфире всполошили сеть

В 29-м туре чемпионата Беларуси "Динамо" (Брест) досрочно стало чемпионом страны, а Артем Милевский после поединка против "Витебска" не смог сдержать слез.

34-летний форвард расплакался после финального свистка в кругу окруживших его фанатов – этот эмоциональный момент попал в кадры трансляции.

Для "Динамо" (Брест) чемпионское звание стало первым в истории клуба.

Милевский до этого трижды становился чемпионом Украины, однако было это еще в 2000-х (2004, 2007, 2009). На этот раз нападающий выиграл титул в родной для себя стране. Напомним, что Артем родился и до 15-летнего возраста жил в Беларуси, после чего переехал в Киев и принял украинское гражданство.

Артем Милевский стал чемпионом Беларуси

Украинские болельщики рады за футболиста. "Поздравляем, Артем, с победой. Сбылась твоя мечта, ты этого очень хотел", "Стать чемпионом своей родины – дорогого стоит!", "Миля закрыл рот всем умникам. В 34 года провинциальную команды вытянул в чемпионы Беларуси! Кроме уважухи – ничего!", "Да и вообще мне кажется, он нормальный чудак. Добрый, душевный. Даже понты его не злорадные, а так без обид для окружающих", – пишут фанаты в интернете.

Отметим, что чемпионами в составе "Динамо" (Брест) стали также украинцы Александр Нойок и Алексей Хобленко. Последний и вовсе отметился решающим голом против "Витебска".

Как сообщал OBOZREVATEL, КДК Белорусской федерации футбола наказал штрафом 34-летнего Милевского после поединка чемпионата страны против "Шахтера" (Солигорск).

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