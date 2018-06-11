Слет футболистов-сепаратистов: появились неожиданные данные об игроках

Среди игроков команды Karpatalja ("Прикарпатье"), которая участвовала в так называемом чемпионате мира для команд "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий", нет украинцев.

По словам пресс-секретаря Закарпатской областной государственной администрации Ярослава Галаса, они также не играют в украинских кубках. Об этом он рассказал "Громадському радио", передает "Украинская правда".

"В этой команде семь игроков - выходцев из Закарпатья. Некоторые из них когда-то играли в футбольных клубах Закарпатской области, в том числе в ФК "Говерла". Сейчас ни один из них не является игроком какого-либо закарпатского клуба. Все они - граждане Венгрии", - подчеркнул Галас.

Он также добавил, что несколько игроков иногда посещают Закарпатье, когда приезжают к родственникам.

"Как только кто-то из них появится в области, с ними сразу будет проведена беседа сотрудниками СБУ", - подчеркнул он.

Галас также пояснил, что сотрудники украинских спецслужб проведут беседу с игроками, в частности, потому что на гербе команды присутствует украинский флаг, что "категорически неприемлемо".

Кроме этого, он подтвердил, что выступление команды в чемпионате организовал действующий депутат Береговского райсовета от Демократической партии венгров Украины Тибор Фееш. С ним также будут общаться правоохранители.

По словам руководителя пресс-группы СБУ Закарпатской области Людмилы Коршуновой, силовики проверяют информацию об участии в ЧМ среди непризнанных государств лиц, зарегистрированных в Закарпатской области.

"По предварительной информации несколько таких человек принимали участие в турнире. Ожидается возвращение участников для их опроса относительно обстоятельств участия в этом мероприятии", - подчеркнула Коршунова.

Также, источник рассказал, что несколько членов команды должны были вернуться в Украину. Однако этого не произошло, потому что ситуация приобрела резонанс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболисты из Закарпатья полетели в Лондон на так называемый чемпионат мира для команд "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий".