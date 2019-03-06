Слепой VAR: арбитры помогли "Аяксу" разгромить "Реал" в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аякс" сенсационно разгромил "Реал" на его поле (4:1), пройдя мадридцев по сумме двух матчей 5:3. Но победа голландцев ознаменовалась небольшим судейским скандалом.

Третий гол "Аякса" "родился" после ситуации, когда амстердамцы выпустили мяч за линию поля, но рефери не свистнул аут. Защитник гостей Нуссаир Мазрауи в подкате якобы успел сохранить мяч в поле, после чего и началась голевая атака "Аякса", в результате которой Душан Тадич забил отличный гол ударом в "девятку".

Примечательно, что сразу после гола главному рефери Феликсу Брыху сигнализировали об эпизоде видеоассистенты, которые следят за игрой с помощью системы видеоповторов VAR. Но даже после двухминутной консультации с колегами Брых все же засчитал гол. По всей видимости, бригада VAR приняла решение с камеры такого ракурса:

В первом матче этих команд в Амстердаме ("Реал" выиграл 2:1) рефери также применял VAR — тогда судьи отменили гол Николаса Тальяфико из-за пассивного офсайда у Душана Тадича. Сейчас же работа рефери сыграла против "Реала", который впервые за 9 лет вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала. Ко всему прочему, именно мадридцы были победителями Лиги три последних сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча с "Аяксом" УЕФА наказал капитана "Реала" Серхио Рамоса за подлую выходку в прошлых играх Лиги чемпионов.

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