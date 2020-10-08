Следующий соперник сборной Украины устроил голевую перестрелку в матче с Турцией. Видео

Михаил Морозов Футбол 13:12, 8.10.2020

В среду, 7 октября, сборная Германии устроила перестрелку в товарищеском матче с Турцией (3:3) в рамках подготовки к поединку Лиги наций против Украины, который состоится в субботу, 10 октября.

Подопечные Йоахима Лева вышли на спарринг не в оптимальном составе, держа в уме грядущее противостояние с нашей командой. Главный тренер немцев оставил в запасе Мануэля Нойера и Сержа Гнабри и дал дебютировать нескольким молодым футболистам.

Чемпионы мира 2014 года доминировали над турками и трижды выходили вперед, но их соперникам удалось уйти от поражения уже в самой концовке добавленного ко второму тайму времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в своем товарищеском матче пропустила семь голов от Франции, потерпев самое крупное поражение в истории сборной.

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