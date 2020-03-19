Следствия переноса: чем Евро-2020 войдет в историю после решения УЕФА

В свете бушующей эпидемии коронавируса УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год, нарушив все планы насчет предстоящего чемпионата Европы.

Из-за этого решения ближайший Евро уже вошел в историю, но вместе с этим становится особенным и по другим причинам. Теперь уже Евро-2021 станет первым ЧЕ в истории, который когда-либо переносили, который впервые пройдет в непарный год и который пройдет более чем за 4 года после предыдущего.

После решения Евро-2020 превратился в Евро-2021

История чемпионата Европы идет с 1960 года, когда в послевоенной Европе уже "устаканилась" социально-политическая обстановка, и страны были готовы регулярно проводить футбольный континентальный чемпионат. С того времени, как во Франции в 1960 году прошел первый Евро, турнир ни разу не был смещен по датам или перенесен.

Единственный раз, когда проведение Евро действительно попало под угрозу, был в 1992 году. После распада Югославии в 1991 году и прекращения существования сборной этой республики УЕФА вместо югославов в экстренном порядке привлек на Евро-1992 Данию, которая вообще не готовилась к турниру. Также за две недели до жеребьевки финального турнира УЕФА пришлось принять исключение и принять на турнир сборную СНГ, заменившую команду СССР (команда СНГ выступала под белым флагом и 9-й симфонией Бетховена вместо гимна). Но в целом Евро-1992 прошел полностью по плану.

Четко следуя графику "раз в четыре года", чемпионат Европы до 2016 года проходил только в парные годы, без сбоев. Это также было обусловлено тем, что посредине цикла ЧЕ, также раз в 4 года по своему графику проходит чемпионат мира. Таким образом Евро-2021 станет первым форумом, который пройдет в непарный год и за год до ЧМ.

Ко всему прочему из-за переноса УЕФА нарушается многолетний цикл проведения ЧЕ "раз в 4 года", и впервые в истории Евро должно пройти через 5 лет после предыдущего (Евро-2016).

Также стоит добавить, что предстоящий чемпионат Европы 2021 станет первым, который пройдет сразу в нескольких странах – 12-ти. До этого Евро трижды проходил максимум в двух странах – Бельгия/Нидерланды (2000 год), Австрия/Швейцария (2008) и Польша/Украина (2012).

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА выдвинул национальным ассоциям неожиданное требование при переносе Евро-2020.

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