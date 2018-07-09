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Чемпионат мира 2018
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"Слава Україні" от Виды: украинцы рассказали, стоит ли наказать хорвата

2.2тЧитать новость на украинском

Подавляющее большинство украинцев поддержали игрока сборной Хорватии Домагоя Виду, который посвятил Украине победу своей национальной команды над Россией.

В частности, 80% опрошенных считают, что нельзя наказывать хорватского игрока за слова "Слава Украине" после выхода его сборной в полуфинал ЧМ-2018, свидетельствуют результаты опроса OBOZREVATEL.

При этом 14% респондентов выступают за наказание для Виды, поскольку "политике не место в футболе".

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Еще 5% опрошенных украинцев все равно, что будет с игроком сборной Хорватии. По их мнению, ФИФА должна решить, нужно ли наказывать Виду.

В соответствующем опросе приняли участие около 11 тысяч человек.

OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых". Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик.

Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали от ФИФА наказать хорватских игроков.

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко поддержал Виду. В то же время Международная федерация футбола вынесла игроку предупреждение.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Домагой Вида
Место
Украина
Объект
сборная Хорватии по футболу
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Демъян
Демъян
Само название статьи говорит о деградационном и майданутом пути развития украинского общества)
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Демъян
Демъян
Касьянов Николай, ну от майдауна ничего другого не ожидал...
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Касьянов Николай
Касьянов Николай
Демъян, Кемерово вам каждый день.
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