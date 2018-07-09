"Слава Україні" от Виды: украинцы рассказали, стоит ли наказать хорвата

Подавляющее большинство украинцев поддержали игрока сборной Хорватии Домагоя Виду, который посвятил Украине победу своей национальной команды над Россией.

В частности, 80% опрошенных считают, что нельзя наказывать хорватского игрока за слова "Слава Украине" после выхода его сборной в полуфинал ЧМ-2018, свидетельствуют результаты опроса OBOZREVATEL.

При этом 14% респондентов выступают за наказание для Виды, поскольку "политике не место в футболе".

Еще 5% опрошенных украинцев все равно, что будет с игроком сборной Хорватии. По их мнению, ФИФА должна решить, нужно ли наказывать Виду.

В соответствующем опросе приняли участие около 11 тысяч человек.

OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых". Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик.

Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали от ФИФА наказать хорватских игроков.

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко поддержал Виду. В то же время Международная федерация футбола вынесла игроку предупреждение.