"Слава Украине!" В России восхитились голом нашего футболиста в Лиге наций

Авторитетное российское спортивное издание восхитилось голом футболиста сборной Украины в ворота команды Чехии. Авторы озаглавили новость об этом ударе - "Изумительный гол Руслана Малиновского, который вывел Украину в элиту Лиги наций".

В комментариях россияне отмечают шедевральность "выстрела".

"У Малиновского всегда:что ни гол, то какая-то бомба", "Слава Украине", "Молодцы украинцы. Всегда симпатизировал этой сборной, ещё со времён Шевы", - пишут юзеры.

Напомним, что матч Лиги наций Украина - Чехия завершился со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 43-й минуте. Роман Яремчук с линии штрафной отпасовал назад на Руслана Малиновского, и полузащитник "Генка" с 25 метром положил мяч впритирку со штангой. Прыжок Иржи Павленки оказался безнадежным.