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"Слава Украине!" В России восхитились голом нашего футболиста в Лиге наций

33.7тЧитать материал на украинском

Авторитетное российское спортивное издание восхитилось голом футболиста сборной Украины в ворота команды Чехии. Авторы озаглавили новость об этом ударе - "Изумительный гол Руслана Малиновского, который вывел Украину в элиту Лиги наций".

"Слава Украине!" В России восхитились голом нашего футболиста в Лиге наций

В комментариях россияне отмечают шедевральность "выстрела".

"У Малиновского всегда:что ни гол, то какая-то бомба", "Слава Украине", "Молодцы украинцы. Всегда симпатизировал этой сборной, ещё со времён Шевы", - пишут юзеры.

"Слава Украине!" В России восхитились голом нашего футболиста в Лиге наций
"Слава Украине!" В России восхитились голом нашего футболиста в Лиге наций
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Напомним, что матч Лиги наций Украина - Чехия завершился со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 43-й минуте. Роман Яремчук с линии штрафной отпасовал назад на Руслана Малиновского, и полузащитник "Генка" с 25 метром положил мяч впритирку со штангой. Прыжок Иржи Павленки оказался безнадежным.

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Тема
Лига наций
Персона
Руслан Малиновский
Место
Россия
Объекты
сборная Украины по футболусборная Чехии по футболу
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Bio Sphera
Bio Sphera
Спорт вне политики. Молодцы украинцы.
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andreyev andrei
andreyev andrei
А кричалка СУГС! теперь обязательна после каждого выпердежа, где встречается слово украина? Больные...
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Авторитетное российское издание... Дебилы с обоза, вы бы хоть ссылку дали что-ли!!! )))))
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