"Слава Украине!": тренер сборной Хорватии высказался о скандале с Видой на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич вспомнил историю со скандальным видео защитника его команды Домагоя Виды и скаута Огнена Вукоевича на ЧМ-2018 со словами "Слава Украине!".

Хорватський наставник в интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс" назвал то, что случилось после четвертьфинального матча Россия - Хорватия на мундиале "маленькой ошибкой".

Домагой Вида и Огнен Вукоевич footboom.com

"Это была маленькая ошибка. Всегда происходит что-то негативное, от этого никуда не деться. Но Вида извинился. Я надеюсь, это никогда больше не повторится", - заявил Далич.

Напомним, в четвертьфинале ЧМ-2018 в России, сборная хозяев уступила команде Хорватии - 2:2 (по пенальти - 3:4). После игры Вида и Вукоевич записали видео со словами "Слава Украине!", вызвавшее истерику в стране-хозяйке мундиаля. Вскоре после этого Вида извинился, а Вукоевича отстранили от работы с командой.

"Он был отчислен из команды сразу же, да. Мы понимали, что была допущена ошибка, и должны быть санкции. Вернется ли он в сборную? Увидим", - сказал Златко Далич.

Отметим, что на данный момент Огнен Вукоевич тренирует сборную Хорватии U-20.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье эффектно отблагодарили хорватских футболистов за "Слава Украине!" в Москве.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал