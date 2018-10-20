Слава Украине: Павелко анонсировал суперсобытие в Днепре

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, что следующий товарищеский матч национальная команда проведет в Днепре. На эту игру украинские футболисты могут впервые выйти на поле в белом комплекте формы с надписью "Слава Украине".

"Следующий матч сборной, домашний товарищеский, пройдет в Днепре. Мы помним, как на Днепр-Арене 9 лет назад наша национальная команда играла против Англии, и это была знаковая игра. Теперь мы хотим снова привезти сборную в Днепр, чтобы местные болельщики снова воочию увидели международные матчи. Также мы хотим, чтобы в Днепре сборная сыграла в третьем комплекте новой формы - в белой. Мы ведем переговоры с Joma об этом и сделаем все, чтобы это реализовать", - поведал Павелко на пресс-конференции.

Андрей Павелко ФФУ

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Кроме того, президент ФФУ заявил, что национальная команда может сыграть в Полтаве.

"Конечно, мы хотим проводить матчи в Киеве, на центральном стадионе. Как мы помним, именно на НСК проходил центральный матч отбора ЧМ-2014 с Хорватией. Но все же мы хотим, чтобы сборная играла и в других городах - Харьков, Львов, Одесса. Также возможно, что вскоре сборная сыграет в Полтаве. Благодаря руководству "Ворсклы" и Полтавской обл. стадион в Полтаве приводят в порядок и улучшают, также идет реконструкция аэропорта. В общем, все благоволит провести там и матч сборной", - порадовал полтавчан Павелко.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики и функционеры из России возмутились надписью "Слава Украине" на форме национальной сборной.