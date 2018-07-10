"Слава Украине! Гори, Белград!" Скандал с Видой получил продолжение

Владелец киевского ресторана "Белград" Йован Живкович утверждает, что хорватский футболист Домагой Вида не собирался разжигать межнациональную ненависть своей фразой "Слава Украине! Гори, Белград!"

Йованович прокомментировал для ObozTVгромкий скандал на чемпионате мира, который разгорелся после эмоционального высказывания Виды. Серб подтвердил, что фраза была адресована ему.

"У него (Виды – ред.) есть тут фан-клуб, потому что он пять лет отыграл в Киеве. Потому что он хороший футболист. "Белград, зажигай" – это означало, мы забили два гола, мы в полуфинале… Кто был соперником в четвертьфинале – нет разницы. Была Россия, но мог быть и Китай, он бы снова сказал: "Гори, Белград!" – рассказал владелец ресторана.

Как сообщал ObozTV, защитник сборной Хорватии, бывший игрок киевского "Динамо" Домагой Вида спровоцировал скандал на чемпионате мира в России своей фразой "Слава Украине! Гори, Белград!"