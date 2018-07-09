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"Слава Украине! Гори, Белград!" Появилось новое видео с экс-капитаном "Динамо"

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В интернете появилось еще одно видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида снова говорит лозунг "Слава Украине!".

Компанию Виде в ролике составил Ивица Олич - экс-игрок сборной Хорватии и московского ЦСКА, который сейчас входит в тренерский штаб национальной команды.

Вида также говорит "Белград, гори".

Неизвестно, когда именно снято это видео. Но, как сообщает "Трибуна", Олич вошел в тренерский штаб сборной лишь в конце прошлого года, а в руках у Виды пиво Bud – официальный партнер нынешнего чемпионата мира.

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Напомним, Домагой Вида угодил в скандал в связи с роликом в поддержку Украины, записанным после победы над сборной России на ЧМ-2018. Футболист получил официальное предупреждение от ФИФА, а его компаньон Огнен Вукоевич был уволен из тренерского штаба команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, российского журналиста поставили на место из-за Виды: "Хватит ныть!"

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Кротов Даниил
Кротов Даниил
два ублюдка. тупой и ещё тупее. во мрази. чубатые.
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