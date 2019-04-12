"Слава Украине!" Бразильский футболист обратился к фанам "Динамо"

Бразильский полузащитник Че Че, который на минувшей неделе покинул киевское "Динамо", попрощался с фанатами "бело-синих".

На своей странице в социальной сети Instagram нынешний игрок "Сан-Паулу" поблагодарил болельщиков за поддержку, а также выразил свою симпатию к Украине.

"Спасибо всем поклонникам "Динамо". Хотя вы далеко, но останетесь навечно в моем сердце. Спасибо за все. Слава Украине!" – написал Че Че.

Напомним, что бразильский футболист пополнил ряды "Динамо" в мае минувшего года, перейдя из "Палмейраса". За это время он провел в составе команды Александра Хацкевича 16 матчей во всех турнирах, девять из которых начинал в основном составе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация футбола Украины жестко наказала полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша за матч с "Шахтером".

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