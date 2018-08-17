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"Слава Украине!" Бразилец "Зари" ярко отметил выход в плей-офф Лиги Европы - видео

3.4тЧитать новость на украинском

Бразильский вратарь "Зари" Луис Фелипе передал огненный привет всем поклонникам клуба после выхода команды в плей-офф Лиги Европы. Благодаря ничьей 2:2 в выездном матче с португальской "Брагой" подопечные Юрия Вернидуба прошли в следующий круг, где встретятся с немецким "Лейпцигом".

Луис Фелипе эмоционально отреагировал на успех своей команды. "Слава Украине! Давай вперед, "Заря"!", – выкрикнул бразилец в камеру, показывая большой палец.

Напомним, в первой встрече в Запорожье "Заря" и "Брага" также сыграли вничью – 1:1. Луганский клуб выбил соперника благодаря правилу выездного гола. Матчи с "Лейпцигом" пройдут 23 и 30 августа. Первую игру украинцы проведут дома.

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Тема
чемпионат Европы по биатлону
Объект
ФК Заря
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Комментарии на сайте не модерированы
Кихот Дон
Кихот Дон
Надо немцев проходить , а так большие молодцы!!!!!!!
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