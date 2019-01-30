''Россиянин'' Ракицкий загнобил ''очень cлабый и неинтересный'' чемпионат Украины

Новичок российского "Зенита" Ярослав Ракицкий в негативном свете отозвался про украинский чемпионат.
Ярослав Ракицкий
ФК Зенит
"Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат — очень слабый и не очень интересный. И так продолжается уже пятый год. Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду, тем более в "Зенит". Я очень счастлив", — заявил защитник сборной Украины на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский "Зенит", подписав контракт на 3,5 года.
По данным СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а еще два миллиона украинцы получат в качестве бонусов.
В "ДНР" выразили восторг в связи с переходом Ракицкого в российский клуб.
Футболист же остался доволен переходом, пообещав биться за питерских болельщиков.
Стало известно, как продажей Ракицкого украинцы развели ''тупых русских''
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!