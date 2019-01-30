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''Россиянин'' Ракицкий загнобил ''очень cлабый и неинтересный'' чемпионат Украины

1.7тЧитать материал на украинском

Новичок российского "Зенита" Ярослав Ракицкий в негативном свете отозвался про украинский чемпионат.

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

ФК Зенит

"Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат — очень слабый и не очень интересный. И так продолжается уже пятый год. Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду, тем более в "Зенит". Я очень счастлив", — заявил защитник сборной Украины на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

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Персона
Ярослав Ракицкий
Место
РоссияСанкт-Петербург
Тег
ФК Зенит
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Роися вперде?ню-ню...
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Ну он всего лишь сказал правду. Глупо с этим спорить. Достаточно посмотреть на рейтинг УЕФА.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Вартанов Жорик, прежде чем вонять,посмотри на рейтинг,дятел.
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Derlbas Serega
Derlbas Serega
Чувачок с гнильцой
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