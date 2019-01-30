''Россиянин'' Ракицкий загнобил ''очень cлабый и неинтересный'' чемпионат Украины

Новичок российского "Зенита" Ярослав Ракицкий в негативном свете отозвался про украинский чемпионат.

Ярослав Ракицкий ФК Зенит

"Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат — очень слабый и не очень интересный. И так продолжается уже пятый год. Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду, тем более в "Зенит". Я очень счастлив", — заявил защитник сборной Украины на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

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