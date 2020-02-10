Слаб, никуда не выходит: стало известно о тяжелом состоянии "Короля футбола" Пеле

Выдающийся бразильский футболист Пеле не может нормально передвигаться, из-за чего редко появляется на публике.

Об этом рассказал сын "Короля футбола" Эдиньо. По его словам, отец перенес несколько операций, восстановление после которых было крайне непростым.

"Король футбола" Пеле

"Он слаб, если говорить о ходьбе. Перенес операцию по замене тазобедренного сустава, но реабилитация не была идеальной. У него есть проблемы с передвижением, которые вызывают у него депрессию. Он не может нормально ходить. Только с тростью. Стесняется этого. Ему стыдно, он не хочет быть на улице, не хочет покидать дом. Он стал застенчивым, ведет очень замкнутый образ жизни. Но все хорошо, если не считать всего этого и того, что годы берут свое", – цитирует сына Пеле Globo Esporte.

Сын Пеле Эдиньо Globo Esporte

Как сообщал OBOZREVATEL, Пеле был срочно госпитализирован в апреле минувшего года – у него начались судороги и поднялась температура.

На жеребьевке чемпионата мира в Москве, состоявшейся в декабре 2018 года, он находился в инвалидном кресле, так как перенес операцию на бедре. А в январе 2018-го был госпитализирован из-за истощения организма.

Пеле – трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он стал игроком столетия по версии Международной футбольной ассоциации.

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