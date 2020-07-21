Скрипник прокомментировал информацию о переговорах с "Динамо"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заявил, что у него не было контактов ни с кем из представителей руководства "Динамо" относительно возможной работы в команде.

"Положа руку на сердце, у меня не было контактов ни с Игорем Михайловичем, ни с Григорием Михайловичем (Суркисами – Ред.). После игры с "Динамо" (киевский клуб выиграл у "Зари" со счетом 3:1 в 31-м туре УПЛ – Ред.) я встречался с Григорием Суркисом, которого поздравил с заслуженной победой. А он сказал: "Виктор, вы создали такую команду, что вы на свои три гола против "Динамо" наиграли. Я уверен, что вы "Десне" не проиграете и выполните задачу, которая была поставлена перед началом сезона." Вот и весь наш разговор", – рассказал Скрипник в интервью на YouTube-канале "ТаТоТаке".

Он также отметил, что не побоялся бы возглавить "Динамо", если бы такое предложение поступило.

"Я бы не побоялся, потому что всегда есть разные слухи, рассказы о давлении. Я не хочу сравнивать немецкую Бундеслигу и эту ситуацию. Но те два года, которые я проработал на Титанике под названием "Вердер", когда тебе все в спину… Когда что-то пошло не так, ты действительно тот человек, из-за которого все пошло не так. Опыт, который я там получил, сделал мою кожу очень толстой. Поэтому я не думаю, что мне это будет страшно и я буду переживать. Если ты умеешь, то приди и сделай", – подытожил Скрипник.

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