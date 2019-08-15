"Скоро все узнаете": Михайличенко отреагировал на слухи о "Динамо"

В среду "Динамо" уволило с поста главного тренера Александра Хацкевича, а уже сегодня может объявить о новом наставнике.

По разной информации, киевлян должен возглавить Алексей Михайличенко, который уже якобы подписал двухлетний контракт. Но сам Михайличенко не спешит принимать поздравления, одно и не стал отрицать обратное: "Я подписал контракт с "Динамо"? Вы скоро все узнаете из официальных источников" - сказал в комментарии OBOZREVATELАлексей Александрович.

Также ранее СМИ сообщали, что в штаб Михайличенко войдут экс-футболисты "Динамо" - Вадим Евтушенко (как первый помощник) и тренер по вратарям Михаил Михайлов. Последний работал и в тренерском штабе Хацкевича.

Михайличенко уже тренировал "Динамо", с 2002-го по 2004-й год. С 2011-го беспрерывно работает в клубе, но занимал разные должности - помощник тренера и спортивный директор первой команды, а в 2012-м некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий наставник "Динамо" Александр Хацкевич был уволен прямо на стадионе сразу после ответного матча киевлян в квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге".

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