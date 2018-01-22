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Скончался легендарный экс-капитан сборной Англии по футболу

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В Англии умер бывший капитан национальной сборной по футболу Джимми Армфилд. Легендарный защитник скончался в возрасте 82 лет.

О смерти прославленного игрока, который вместе со сборной Англии завоевал историческое для "трех львов" "золото" чемпионата мира-1966, сообщила пресс-служба футбольной ассоциации Англии.

"Умер бывший капитан сборной Англии и „Блэкпула“ Джимми Армфилд. Наши мысли с его семьей и друзьями", - сказано в сообщении FA на странице в Twitter.

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Отметим, что Армфилд в течение всей карьеры выступал за "Блэкпул". В составе этой команды Джимми провел 627 матчей. За сборную Англии защитник сыграл 43 матча. 15 из них он выводил "львов" на поле с капитанской повязкой.

Стоит отметить, что в опросе на звание лучшего футболиста Англии по итогам 1966 года Армфилд уступил лишь легендарному Бобби Чарльтону.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что умер легендарный вратарь "Ливерпуля".

Место
Англия
Объект
сборная Англии по футболу
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