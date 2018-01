Скончался легендарный экс-капитан сборной Англии по футболу

В Англии умер бывший капитан национальной сборной по футболу Джимми Армфилд. Легендарный защитник скончался в возрасте 82 лет.

О смерти прославленного игрока, который вместе со сборной Англии завоевал историческое для "трех львов" "золото" чемпионата мира-1966, сообщила пресс-служба футбольной ассоциации Англии.

"Умер бывший капитан сборной Англии и „Блэкпула“ Джимми Армфилд. Наши мысли с его семьей и друзьями", - сказано в сообщении FA на странице в Twitter.

We are saddened to hear that former @BlackpoolFC & @England skipper Jimmy Armfield has passed away. Our thoughts are with his friends & family at this time. pic.twitter.com/p0iZcSBIey