Скончался легендарный Диего Марадона

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона скончался в своем доме в Буэнос-Айресе в возрасте 60 лет, сообщает Ассоциация футбола Аргентины.

Марадона умер Twitter АФА

Издание OLE называет причину смерти сердечный приступ. Другие подробности трагедии не сообщаются.

4 ноября Марадона успешно перенес операцию на головном мозге. Аргентинцу удалили так называемую субдуральную гематому – сгусток крови, который может образоваться между мембраной и мозгом после травм головы легкой и средней тяжести.

В 2018 году два испаноязычных футбольных болельщика сообщили в сети о смерти Диего после матча сборных Аргентины и Нигерии на ЧМ. Новость моментально разлетелась по всем информационным агентствам, не смотря на то, что была фейком. Сам Марадона был в ярости и назначил денежное вознаграждение за установление авторов лживых сообщений.

22 июня 1986 года Марадона забил два легендарных гола в ворота Англии в четвертьфинале ЧМ-1986 и вывел сборную Аргентины в полуфинал турнира.

На 51-й минуте поединка он забил "рукой Бога". Главный арбитр матча этого не заметил, оставив без внимания все апелляции англичан.

Спустя еще три минуты Марадона удвоил преимущество своей команды, забив еще один легендарный гол – "гол столетия".

В феврале этого года появилось видео, как во время матча 20-го тура аргентинской Суперлиги 59-летнему Марадоне на трибуне передают какое-то вещество белого цвета.